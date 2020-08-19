Лиллард назвал Х-фактор победы «Портленда» над «Лейкерс»
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал победу (100:93) своей команды над «Лос-Анджелес Лейкерс» в стартовом матче плей-офф НБА. Ключевым фактором Лиллард назвал присутствие на площадке центрового Хассана Уайтсайда.
«Серия будет прекрасной, пока он на площадке. Он ставит блоки, делает отборы, у него большое влияние на команду, и без него мы бы не победили сегодня», — приводит слова Лилларда Clutch Points.
Уайтсайд провёл на площадке 25 минут 48 секунд, набрал 7 очков и сделал 8 подборов.
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