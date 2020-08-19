Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в матче плей-офф с «Портлендом»
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:100).
«У нас были отличные возможности и неплохие розыгрыши, но мы не смогли их реализовать. Что тут ещё скажешь. Игра в Орландо немного иная. Она отличается в том смысле, что в «пузыре» рядом нет наших фанатов. Но я сосредоточен на игровом плане, так что в этом отношении подход ни капли не поменялся.
Я выходил и играл, действовал на высоком уровне и пытался помочь команде победить. Всё так же, как и прежде. Это всё тот же я», — приводит слова Леброна Yahoo Sports.
В первом матче серии с «Портлендом» Джеймс набрал 23 очка, 17 подборов и 16 передач.
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