Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в матче плей-офф с «Портлендом»

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:100).



«У нас были отличные возможности и неплохие розыгрыши, но мы не смогли их реализовать. Что тут ещё скажешь. Игра в Орландо немного иная. Она отличается в том смысле, что в «пузыре» рядом нет наших фанатов. Но я сосредоточен на игровом плане, так что в этом отношении подход ни капли не поменялся.

Я выходил и играл, действовал на высоком уровне и пытался помочь команде победить. Всё так же, как и прежде. Это всё тот же я», — приводит слова Леброна Yahoo Sports.



В первом матче серии с «Портлендом» Джеймс набрал 23 очка, 17 подборов и 16 передач.