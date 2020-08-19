Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в матче плей-офф с «Портлендом»

Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в матче плей-офф с «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:100).

«У нас были отличные возможности и неплохие розыгрыши, но мы не смогли их реализовать. Что тут ещё скажешь. Игра в Орландо немного иная. Она отличается в том смысле, что в «пузыре» рядом нет наших фанатов. Но я сосредоточен на игровом плане, так что в этом отношении подход ни капли не поменялся.

Я выходил и играл, действовал на высоком уровне и пытался помочь команде победить. Всё так же, как и прежде. Это всё тот же я», — приводит слова Леброна Yahoo Sports.

В первом матче серии с «Портлендом» Джеймс набрал 23 очка, 17 подборов и 16 передач.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020