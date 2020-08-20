«Портленд» потерял игрока стартового состава на серию с «Лейкерс»

Стали известны сроки восстановления 22-летнего американского центрового клуба НБА «Портленд-Трэйл Блэйзерс» Зака Коллинса, информирует HoopsRumors.

Проведённое МРТ у Коллинса, показало реакцию на стресс в его левой лодыжке, лишь через неделю его состояние будет оценено повторно. 22-летний баскетболист уже пропустил первую игру плей-офф «Портленда» с «Лейкерс» из-за воспаления лодыжки. Веньен Габриэль занял его место в стартовом составе и за почти 16 минут набрал 4 очка, а также совершил 3 подбора и 3 передачи.

Возобновление сезона в НБА предоставило новую возможность Коллинсу доказать свою состоятельность после пропуска большей части сезона из-за операции на левом плече. Он сыграл во всех 8 матчах определения посева команд НБА, набирая в среднем 6,3 очка и совершая 7,1 подборов за игру.