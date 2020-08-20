«Бруклин» остался без лидера на матчи серии с «Торонто»

«Бруклин Нетс», и без того страдающему нехваткой игроков, будет весьма трудно вернуться в игру в серии (0-2) с «Торонто Рэпторс» после очередной потери одного из лидеров, сообщает HoopsRumors.

28-летний атакующий защитник «Нетс» Джо Харрис покинул кампус «Диснея», чтобы заняться личными делами, не связанными с какой-либо травмой. В последней игре он сыграл 39 минут, набрав 14 очков и совершив 15 подборов. Статус его возвращения будет обновлен позже, однако, поскольку Харрис должен будет отправиться на карантин как минимум на четыре дня после возвращения, это не будет иметь никакого значения, если «Бруклин» не сможет значительно затянуть серию, в которой уступает со счётом 0-2.

Один из инсайдеров предполагает, что период карантина Харриса может быть даже дольше четырёх дней, как ему кажется, «Нетс» придётся продлить серию до 6 или 7 игр, чтобы 28-летний баскетболист мог снова сыграть за «Бруклин».

В этом году Джо Харрис набирал в среднем 14,5 очка за игру и помог «Нетс» выйти в плей-офф в сезоне, когда Кевин Дюрант был недоступен, а травмы ограничили появление Кайри Ирвинга до 20 игр.