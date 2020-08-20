Лука Дончич прокомментировал победу над «Клипперс» в плей-офф НБА

21-летний словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич продемонстрировал великолепное выступление во втором матче серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (127:114), набрав 28 очков, а также совершив 8 подборов и 7 передач всего за 28 минут игры.

Отвечая на вопросы корреспондентов после игры, Дончич отметил, что игроки «Далласа» должны начать верить, что у них есть шанс противостоять «Клипперс».

«Мы можем сказать, что у нас есть шансы в этой серии с «Лос-Анджелесом», хотя многие нас списали. Я знаю, что многие люди не верили в нас. Думаю, что теперь они могут сказать, что у нас есть шансы», — приводит слова Дончича Clutch Poitns.

Отметим, что в игре с «Лос-Анджелес Клипперс» Лука Дончич побил феноменальное достижение Карима Абдул-Джаббара.