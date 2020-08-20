Митчелл повторил потрясающий рекорд Майкла Джордана и Джерри Уэста

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл в первых двух матчах плей-офф НБА набрал 87 очков и отдал 15 передач, тем самым он повторил уникальное достижение.
До Митчелла набрать 80+ очков и 15+ передач за первые два матча плей-офф НБА удавалось лишь двум баскетболистам. В 1965 году — Джерри Уэсту (101 очко и 17 передач) и в 1995-м – Майклу Джордану (80 очков и 15 передач).
Во втором матче 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции «Юта» обыграла «Денвер Наггетс» — 124:105. Счёт в серии стал 1-1.
В первой встрече команд Митчелл также установил рекорд, показав самую высокую результативность в матче плей-офф при проигрыше команды. 57 очков Донована — третья результативность в матче плей-офф в истории НБА после Майкла Джордана (63) и Элджина Бэйлора (61).
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