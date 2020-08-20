Кириленко прокомментировал переизбрание на пост президента РФБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после своего переизбрания на руководящий пост заявил, что продолжит вести систематическую работу по решению проблем организации.



«Благодарю регионы за поддержку. Очень важно, что большинство верит в путь, который мы избрали четыре года назад. Очевидно, что остаётся куча проблем и сиюминутного решения нет. Нужна целенаправленная, систематическая работа, над каждым направлением.



Работы много, много планов. Наконец начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Года три назад за нами тянулся шлейф скандалов, но теперь я рад, что этого нет и к нам приходят люди с контрактами», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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