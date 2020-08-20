Лука Дончич установил рекорд века в НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич во втором матче первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (127:114) набрал 28 очков, 8 подборов и 7 передач за 28 минут на площадке.

Дончич впервые в этом столетии набирал как минимум 25 очков, 5 подборов и 5 передач в двух первых матчах плей-офф за карьеру. За всю историю НБА это делал только баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Уилли Андерсон в 1990 году: 27 очков, 10 подборов и 5 передач в первом матче и 25 очков, 6 подборов и 6 передач — во втором.

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Кроме того, в первых двух матчах плей-офф Дончич набрал в сумме 70 очков, побив выдающееся достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара (69).