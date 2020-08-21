Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн: Дэвис делает некоторые вещи, на которые были не способны мои бывшие одноклубники

Леброн: Дэвис делает некоторые вещи, на которые были не способны мои бывшие одноклубники
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после неудачного для себя второго матча стартовой серии плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:88, 1-1), в котором он установил личный антирекорд, похвалил товарища по команде Энтони Дэвиса.

«В моей карьере было несколько отличных товарищей по команде. Энтони — один из них. Он делает некоторые вещи, на которые были не способны мои бывшие одноклубники. С другой стороны, я играл с Дуэйном Уэйдом, и он мог вытворять штуки, на которые не способен уже Дэвис.

А ещё я играл с Кайри Ирвингом, и он мог делать то, на что ни Этони, ни Дуэйн не способны. В общем, я имел счастье играть с несколькими великими игроками, и это только трое из них», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Дэвис подколол установившего антирекорд Джеймса, Леброн ответил
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020