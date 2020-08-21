Леброн: Дэвис делает некоторые вещи, на которые были не способны мои бывшие одноклубники

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после неудачного для себя второго матча стартовой серии плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:88, 1-1), в котором он установил личный антирекорд, похвалил товарища по команде Энтони Дэвиса.



«В моей карьере было несколько отличных товарищей по команде. Энтони — один из них. Он делает некоторые вещи, на которые были не способны мои бывшие одноклубники. С другой стороны, я играл с Дуэйном Уэйдом, и он мог вытворять штуки, на которые не способен уже Дэвис.



А ещё я играл с Кайри Ирвингом, и он мог делать то, на что ни Этони, ни Дуэйн не способны. В общем, я имел счастье играть с несколькими великими игроками, и это только трое из них», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Дэвис подколол установившего антирекорд Джеймса, Леброн ответил