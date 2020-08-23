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Харден объяснил поражение «Хьюстона» в матче с «Оклахомой»

Харден объяснил поражение «Хьюстона» в матче с «Оклахомой»
Баскетбол / НБА 0

30-летний американский защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал поражение в 3-м матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (107:119).

«Мы определённо сами позволили сопернику выиграть этот матч, особенно в последнюю минуту. Я думаю, что на протяжении всей игры мы совершали слишком много ошибок и давали им возможности забрасывать так просто.

Я думаю, что на протяжении всей игры мы совершали слишком много ошибок именно в обороне,, что давало им возможность для трёхочковых или простых бросков. Мы должны ограничить эти возможности. И мы, я думаю, мы внесём коррективы перед чётвертой игрой», — цитирует Хардена Cluth Points.

Джеймс Харден и «Хьюстон Рокетс» с преимуществом в 5 очков меньше чем за минуту до конца матча были близки к уверенному лидерству со счётом 3-0 в серии первого раунда c «Оклахома-Сити Тандер». Однако «Оклахома» пошла вперёд и заставила «Рокетс» дрогнуть. Они доминировали и в итоге выиграли свою первую игру в серии, 119-107 и спаслись, ведь при поражении у команды оставались бы лишь призрачные шансы на выход в следующий раунд.

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