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Митчелл повторил феноменальное достижение Джордана и Чемберлена

Митчелл повторил феноменальное достижение Джордана и Чемберлена
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл повторил достижение Майкла Джордана, Уилт Чемберлена, Аллена Айверсона в НБА. Напомним, в четвёртом мате серии плей-офф НБА, «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 129:127.

В этой игре защитник «Юты» Донован Митчелл записал в свой актив 51 очко. Ему удалось второй раз в одной серии плей-офф набрать 50 и более очков, сообщается в «твиттере» StatMuse. Ранее это достижение покорялось Джордану, Чемберлену и Айверсону.

В первом матче с «Денвером» Митчелл записал в свой актив 57 очков.

Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 26 августа, начало – в 01:30 мск.

Впервые в истории НБА два игрока разных клубов набрали 50 и более очков в плей-офф
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