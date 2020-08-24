Митчелл повторил феноменальное достижение Джордана и Чемберлена

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл повторил достижение Майкла Джордана, Уилт Чемберлена, Аллена Айверсона в НБА. Напомним, в четвёртом мате серии плей-офф НБА, «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 129:127.

В этой игре защитник «Юты» Донован Митчелл записал в свой актив 51 очко. Ему удалось второй раз в одной серии плей-офф набрать 50 и более очков, сообщается в «твиттере» StatMuse. Ранее это достижение покорялось Джордану, Чемберлену и Айверсону.

В первом матче с «Денвером» Митчелл записал в свой актив 57 очков.

Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 26 августа, начало – в 01:30 мск.