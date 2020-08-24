«Торонто» установил три впечатляющих рекорда
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс». Матч завершился победой «Рэпторс» со счётом 150:122. Таким образом, канадская команда выиграла четвёртый матч серии подряд и вышла в полуфинал конференции.
«Торонто» удалось установить несколько рекордов по итогам матча с «Бруклином», сообщает журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере». Это первая в истории победа для «Торонто» в серии со счётом 4-0, Впервые команде удалось набрать 150 очков. Также впервые в НБА игроки «скамейки» набрали 100 или более очков в плей-офф.
В полуфинале Восточной конференции «Рэпторс», действующие чемпионы НБА, сыграют с «Бостон Селтикс».
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