Пирс — об игре Харриса в плей-офф. Дайте мне $ 180 млн, и я тоже буду набирать 12-13 очков

Легенда «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал игрока «Филадельфии Сиксерс» Тобиаса Харриса за низкую результативность в плей-офф. По его словам, показывать такую статистику недопустимо для баскетболиста с зарплатой в $ 180 млн.



«Сиксерс» вылетели из первого раунда плей-офф НБА, с сухим счётом уступив «Бостон Селтикс» (0-4). Харрис в среднем за игру набирал 14,3 очка, делал 11,0 подбора и отдавал 4,7 передачи, проводя на площадке 37,8 минуты. При этом из 10 попыток трёхочковых бросков он не реализовал ни одной.



«Если бы они дали мне 180 миллионов долларов, я тоже набирал бы по 12-13 очков за игру в НБА прямо сейчас», — приводит слова Пирса Fadeaway World.



Напомним, Харрис взял на себя часть ответственности за вылет команды из плей-офф.

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