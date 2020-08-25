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«Лейкерс» показали рекордную результативность в плей-офф с 1987 года

«Лейкерс» показали рекордную результативность в плей-офф с 1987 года
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертьфинальном матче Западной конференции со счётом 135:115. Таким образом, «Лейкерс» показали рекордную результативность — столько очков в плей-офф калифорнийская франшиза не набирала с 1987 года. «Лейкерс» набрали 80 очков в первой половине встречи, что также является лучшей результативностью команды до перерыва с 1987 года.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видеоролик можно в YouTube-аккаунте клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

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