Чемпион НБА рассматривает бойкот матчей из-за насилия полицейских

Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс» задумывается о бойкоте первой игры серии плей-офф с «Бостон Селтикс» в ответ на стрельбу полицейских в невооружённого темнокожего человека в Висконсине, сообщает The Hill.

Сообщается, что бойкот — это один из вариантов, обсуждаемых командой, в ответ на выстрел полицейских в Джейкоба Блейка в тот момент, когда он, будучи безоружным, садился в свою машину.



Игроки «Бостона» провели аналогичную встречу, чтобы обсудить, как реагировать на случившееся, но пропуск игры, которая запланирована на 28 августа, даже не обсуждался.



Защитник «Рэпторс» Фред Ванвлит рассказал, что игроки искали способ оказать давление на власть, чтобы они изменили ситуацию в ответ на стрельбу в Блейка, последовавшую за гибелью других темнокожих американцев, таких как Джордж Флойд, Бреонна Тейлор и Райшард Брукс, от рук полиции, которые вызвали общенациональные протесты в последние месяцы.

«Мы знали, что отмена матча ничего не остановит, но я думаю, что в итоге это может оказать давление на кого-то, — сказал Фред. — Знаете, было бы неплохо, если бы в идеальном мире, когда мы бы отказывались играть, владелец «Милуоки Бакс», к примеру, оказывал в свою очередь давление на окружную прокуратуру, губернаторов и политиков, чтобы добиться реальных изменений и добиться справедливости».