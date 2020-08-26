Пол Джордж установил рекорд XXI века в НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче со счётом 154:111 одержали номинальные хозяева паркета игроки «Клипперс», которые вышли вперёд в серии – 3-2.

30-летний лёгкий форвард «Клипперс» Пол Джордж стал первым игроком в XXI веке, которому удалось набрать 35 или более очков за 25 минут игры в плей-офф НБА, сообщается в «Твиттере» StatMuse. Последнее подобное достижение датируется 1975 годом.



В текущем сезоне Джордж принял участие в 48 играх регулярного чемпионата НБА за «Клипперс», в которых в среднем набирал 21,5 очка и совершал 5,7 подбора и 3,9 передачи.