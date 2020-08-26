Боуэн: в возможном переходе Поповича в «Бруклин» больше правды, чем нам кажется

Грег Попович и «Сан-Антонио Спёрс» всегда казались неразлучными. Будучи главным тренером «Шпор» с 1996 года, он привёл франшизу к безудержному успеху, который включает 22-летнюю серию попадания в плей-офф и пять чемпионств в НБА.
Но после того, как эта серия завершилась, а Поповичу исполнится уже 75 лет, появились разговоры о расколе. В частности, ходят слухи о переезде в «Бруклин», а экс-игрок «Спёрс» Брюс Боуэн лишь приумножил эти сообщения.
«Когда я впервые услышал об этом четыре месяца назад, я подумал, что нет, Попович не покинет пределы «Сан-Антонио», куда он вложил много сил и смог много добиться в этом сообществе, а также в организации, как и в целом дал многое баскетболу.
Но по мере того, как я продолжал слышать некоторые вещи, вы начинаете понимать, что, возможно, в этом больше правды, чем мы думали. Я просто исходил из точки зрения того, о чём думал, но, очевидно, это было правильным поступком для Шона Маркса, будучи генеральным директором в «Бруклине», приведя одного из своих бывших тренеров», — цитирует Боуэна FadeAway.
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