Пол Джордж высказался об историческом перформансе в плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал собственную игру в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Даллас Маверикс» (154:111). Джордж стал первым игроком в XXI веке, который набрал 35 или более очков за 25 минут игры в плей-офф НБА.

«Мне просто удалось оказаться в другом месте. Как будто я просто пришёл куда-то в другое место. Не хочу вдаваться в подробности, но это так, сейчас у меня другой психологический настрой, я нашёл себя.

Интервью, в котором я говорил о сложностях нахождения в «пузыре»? Да, было сложно. Я недооценил важность психологического настроя. У меня было чувство тревоги, депрессия. Мы заперты здесь. Я чувствовал себя так, будто нахожусь где-то в другом месте. Во втором, третьем, четвёртом матчах меня будто не было на паркете. Но большое спасибо тем, кто меня окружает. Они нашли правильные слова, помогли мне вернуться. Я не могу подобрать слова, чтобы их поблагодарить, как они заслуживают», — цитирует Джорджа ASAP Sports.