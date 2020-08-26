Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл установил новый рекорд НБА. Он стал первым игроком в истории лиги, который набирал в среднем не менее 35 очков в первых пяти матчах плей-офф с линейкой точности 50% с игры, 50% из-за дуги и 90% штрафных.
В пятом матче четвертьфинала Западной конференции НБА «Денвер Наггетс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 117:107. Самым результативным в составе «Юты» стал Митчелл, набравший 30 очков. Майк Конли и Джордан Кларксон записали в свой актив по 17 очков.
Счёт в этой серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Юты Джаз».
Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Ютой Джаз» состоится завтра, 27 августа, начало – в 23:00 мск.
Ранее Митчелл повторил достижение Майкла Джордана, Уилта Чемберлена и Аллена Айерсона. Он набрал уже во второй раз в одной серии плей-офф 50 и более очков.
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