Назван игрок НБА, который первым заговорил о бойкоте

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джордж Хилл был тем, кто начал разговор между игроками команды о бойкоте пятого матча серии плей-офф НБА с «Орландо Мэджик», сообщает Clutch Points.



Хилл предложил бойкотировать игры незадолго до начала встречи. Одноклубники поддержали его инициативу. Ранее Хилл уже резко высказывался в отношении сложившейся ситуации.

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Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



Первыми игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо „Мэджик“. Пока не известно, как лига отреагирует на такое решение «Милуоки». Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии должен состояться 28 августа 2020 года. Кроме того, отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».