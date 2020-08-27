Уэйд, Олдридж и Митчелл высказались о бойкоте в НБА

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд, атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж поддержали бойкот команд НБА матчей плей-офф из-за очередного случая полицейского насилия по отношению к афроамериканцу.

«Горжусь нашими игроками», — написал Уэйд в своём «твиттере».

«Требуем перемен! Отдаю должное „Милуоки Бакс“, — отметил Митчелл.

«Респект», — написал Олдридж.

Ранее баскетболисты «Милуоки Бакс» приняли решение не проводить матч плей-офф с «Орландо Мэджик» в знак протеста. Позже к ним присоединились и другие клубы НБА. Также бойкот поддержал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин. Ранее в США уже проходила волна протеста после того, как полицейские случайно убили при задержании темнокожего мужчину.