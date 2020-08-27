Уэйд, Олдридж и Митчелл высказались о бойкоте в НБА

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд, атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж поддержали бойкот команд НБА матчей плей-офф из-за очередного случая полицейского насилия по отношению к афроамериканцу.
«Горжусь нашими игроками», — написал Уэйд в своём «твиттере».
«Требуем перемен! Отдаю должное „Милуоки Бакс“, — отметил Митчелл.
«Респект», — написал Олдридж.
Ранее баскетболисты «Милуоки Бакс» приняли решение не проводить матч плей-офф с «Орландо Мэджик» в знак протеста. Позже к ним присоединились и другие клубы НБА. Также бойкот поддержал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин. Ранее в США уже проходила волна протеста после того, как полицейские случайно убили при задержании темнокожего мужчину.
- 27 августа 2020
-
11:44
-
11:36
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:52
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:30
-
10:03
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:41
-
07:24
-
07:21
-
07:18
-
07:10
-
04:39
-
02:47
-
00:48
-
00:12
-
00:04
- 26 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
21:44
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
19:56
-
19:54
-
19:49