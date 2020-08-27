Центровой «Химок» Монро поддержал бойкоты в НБА

Центровой «Химок» Грег Монро поддержал решение игроков НБА бойкотировать матчи в знак протеста против полицейского насилия по отношению к чернокожим. Монро обратился к игрокам «Милуоки Бакс», отказавшимся выйти на матч с «Орландо Мэджик».

«Большой респект мои парням из «Бакс», — написал Монро в своём «твиттере».

Позднее к «Милуоки Бакс» присоединились другие команды и игроки, включая лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему мужчине, который садился в машину после того, как пытался разнять поссорившихся женщин. Ранее в США уже проходила волна протеста после того, как полицейские случайно убили при задержании темнокожего мужчину.