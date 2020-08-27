Дрэймонд Грин выступил против полного отказа играть в оставшейся части сезона НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что выступает против остановки сезона из-за ситуации в США. Накануне игроки ряда команд бойкотировали матчи плей-офф из-за очередного случая стрельбы полицейскими в темнокожего человека.
«Почему спорт может подождать? Лишь потому, что мы говорим о спорте? Это ведь тоже бизнес. Почему остальные сферы не должны этого делать, а спорт должен? Почему гендиректор YouTube не бойкотирует Alphabet или гендиректор Apple не бойкотирует собственную компанию.
Меня ставит в тупик мысль, что спортсмены должны остановить работу, а все остальные сферы – нет. Почему нам нужно прекратить делать то, что создало огромнейшую платформу? Без этой платформы мы не сможем донести свою мысль. Спортсмены поддерживают людей, но всё это лишь приведёт к обратному результату», — написал Грин в «Твиттере».
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