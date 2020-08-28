Тина Канделаки отреагировала на бойкот в НБА

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу приостановки матчей плей-офф НБА из-за протестов игроков.



«С самого начала движения Black Lives Matter многие спортсмены делали символические жесты в его поддержку, но до отмены игр всё-таки не доходило. Теперь же мужская и женская баскетбольные лиги, футбольная MLS, бейсбольная MLB и НХЛ отложили матчи в знак протеста. В американском футболе сезон не начался — там отменили тренировки.



В НБА был риск отмены плей-офф, и сам Майкл Джордан включился, чтобы спасти сезон. Так что сегодня очень наивно говорить, что спорт находится вне политики и в стороне от общественных движений. Протестный локаут уже не выглядит фантастикой», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.



Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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