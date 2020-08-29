Кавай надел майку «Все жизни не имеют значения, пока жизни черных не имеют значения»

29-летний американский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард вышел на тренировку в преддверии 6-й игры серии с «Даллас Маверикс» (3-2) в футболке, на которой сделана надпись «Все жизни не имеют значения, пока жизни черных не имеют значения», сообщается в «Твиттере» клуба из Калифорнии.
Публикация доступна в «твиттере» «Лос-Анджелес Клипперс».
Ранее Кавай Леонард и его коллега по амплуа из «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступили на встрече баскетболистов лиги с категоричной позицией не играть до конца плей-офф и провести реформы в США. Первая встреча игроков не привела к какому-то коллективному решению.
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 29 августа 2020
-
07:55
-
07:35
-
07:25
-
00:35
- 28 августа 2020
-
23:36
-
23:18
-
22:02
-
20:37
-
20:22
-
19:47
-
19:32
-
19:24
-
19:16
-
19:11
-
19:05
-
18:04
-
16:47
-
15:19
-
13:18
-
13:06
-
11:55
-
11:45
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:06
-
09:59
-
08:44
-
08:28
-
08:23
-
08:21
-
08:16
-
07:29
-
00:21
- 27 августа 2020
-
23:56