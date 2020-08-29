Кавай надел майку «Все жизни не имеют значения, пока жизни черных не имеют значения»

29-летний американский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард вышел на тренировку в преддверии 6-й игры серии с «Даллас Маверикс» (3-2) в футболке, на которой сделана надпись «Все жизни не имеют значения, пока жизни черных не имеют значения», сообщается в «Твиттере» клуба из Калифорнии.

Публикация доступна в «твиттере» «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее Кавай Леонард и его коллега по амплуа из «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступили на встрече баскетболистов лиги с категоричной позицией не играть до конца плей-офф и провести реформы в США. Первая встреча игроков не привела к какому-то коллективному решению.



Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.