Барак Обама сыграл роль в отказе игроков НБА от бойкота

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Крис Пол, возглавляющий профсоюз игроков, и совместно с небольшой группой баскетболистов поговорили с бывшим президентом США Бараком Обамой и обсудили дальнейшую судьбу сезона, сообщает CBS Sports со ссылкой на The Athletic.

Когда судьба сезона висела на волоске, Обама посоветовал им доиграть сезон и использовать возможность обдумать действия, которые должны быть предприняты государством для решения насущных проблем с расизмом. Они также обсудили формирование комитета по действиям игроков в надежде, что Обама будет участвовать в каком-либо качестве. В итоге игроки приняли решение отказаться от бойкота и доиграть сезон.



Сам звонок состоялся после жаркой встречи игроков, на которой игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард изначально проголосовали за то, чтобы не заканчивать сезон.