Стали известны все полуфиналисты Восточной конференции НБА

После победы «Милуоки Бакс» над в серии с «Орландо Мэджик» со счётом 4-1 определились все участники полуфинала Восточной конференции НБА.
«Милуоки» сыграет на этой стадии с «Майами Хит», а «Торонто Рэпторс» встретится с «Бостон Селтикс». «Милуоки» становился чемпионом НБА единственный раз в своей истории — в 1971 году, при этом дважды — в 1971 и 1974 годах — выигрывал Восточную конференцию. «Майами Хит», основанный в 1988 году, праздновал триумф в лиге трижды: 2006, 2012 и 2013 годах, а также пять раз становился чемпионом конференции.
«Торонто» — действующий чемпион НБА, а также действующий чемпион Восточной конференции — оба титула единственные в коллекции канадского клуба. «Бостон»- самый титулованный участник полуфинала Востока, на счету клуба из Массачусетса 17 чемпионских титулов, последний из которых завоёван в 2008 году.
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