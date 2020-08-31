В матче «Денвер» — «Юта» установлено уникальное историческое достижение НБА

В шестом матче четвертьфинала серии плей-офф Западной конференции НБА «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» был установлен уникальный рекорд лиги. Встреча закончилась со счётом 119:107.

В составе победителей 50 очков набрал Джамал Маррей. У проигравших 44 очка набрал Донован Митчелл. Впервые в истории НБА игроки из двух команд набрали не менее 40 очков в нескольких матчах друг с другом.

За последние три игры Джамал Маррей набрал 142 очка. Только два игрока в истории плей-офф НБА набирали больше очков за три игры: Джерри Уэст и Майкл Джордан. Маррей присоединился к Майклу Джордану (1988), Аллену Айверсону (2001) и Доновану Митчеллу (2020) в качестве игроков, которые проводили более одного матча с 50 набранными очками на стадии плей-офф.

«Денвер» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 3-3.

Следующий матч между «Ютой Джаз» и «Денвер Наггетс» состоится 1 сентября, начало – в 19:00 мск.