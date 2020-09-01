Елевич высказался о селекции ЦСКА и «Химок»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Елевич поделился мнением о подписаниях клубов в текущее межсезонье.

«Считаю, что «Химки» и ЦСКА провели прекрасную точечную селекцию. Мы видим, конечно, что бюджеты сейчас потускнели, но всё-таки команды смогли взять тех игроков, которых и хотели. Здесь я бы особо отметил Торнике Шенгелию в ЦСКА. То, что он перешёл туда, — это хороший знак для «армейцев». Для «Химок» положительный фактор в том, что они подписали новый контракт с Алексеем Шведом. Вокруг него строится эта команда. Безусловно, новое соглашение с Алексеем должно очень позитивно сказаться на «Химках».

Хочу пожелать всем клубам успеха в предстоящем сезоне Единой лиги, Евролиги и других соревнований. Самое важное сейчас, чтобы пандемия ушла в сторону, и мы увидели красивый баскетбол и зрителей на трибунах. Мы прекрасно знаем, что когда эпидемиологической ситуации не было, когда между собой встречались хорошие команды, арены забивались под завязку. Конечно же, все мы очень соскучились по баскетболу», — приводит слова Елевича сайт «Матч ТВ».