Определён самый прогрессирующий игрок сезона НБА

22-летний американский лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм признан самым прогрессирующим игроком сезона НБА. Об этом информирует официальный сайт лиги.

Баскетболисту удалось 42 раза получить первое место в голосовании журналистов, что в сумме ему дало 326 баллов, в то время как у ближайшего преследователя в лице форварда «Майами Хит» Эдриса Адебайо 295 очков. Замкнул тройку претендентов словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич (101).

Напомним, что Ингрэм стал игроком «Пеликанс» после обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс» при участии Энтони Дэвиса в июне прошлого года. В «Лейкерс» он в среднем набирал 13,9 очка, 2,9 передачи, 4,7 подбора и 0,6 перехвата. В текущем сезоне за «Пеликанс» показатели Ингрэма в среднем за игру составили 23,8 очка, 6,1 подбора, 4,2 передачи и 0,9 перехвата.