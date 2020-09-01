Яннис Адетокунбо установил карьерный антирекорд

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в первом полуфинальном матче Восточной конференции НБА с «Майами Хит» установил карьерный антирекорд. Адетокунбо забросил лишь 4 штрафных броска из 12. Восемь промахов с линии в плей-офф — новый антирекорд Янниса, сообщает StatMuse.
Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 115:104.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 40 очков и сделавший 4 подбора. Второй результат у словенского разыгрывающего Горана Драгича, 27 очков и 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо: 12 очков, 17 подборов.
Адетокунбо отметился дабл-даблом, набрав 18 очков при 10 подборах. Самым результативным игроком в «Милуоки» стал Крис Миддлтон, набравший 28 очков.
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