Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Адетокунбо прокомментировал провал «Милуоки» в первой игре с «Майами»

Адетокунбо прокомментировал провал «Милуоки» в первой игре с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал результат первого полуфинального матча Восточной конференции с «Майами Хит». Встреча закончилась со счётом 115:104 в пользу клуба из Флориды. В этом матче Адетокунбо установил собственный антирекорд. Он забросил лишь 4 штрафных из 12. Это худший показатель в карьере Адетокунбо в матчах плей-офф.

«Мы уже были в такой ситуации. Мы проигрывали 0-1 «Орландо». В прошлом году была аналогичная ситуация с «Бостоном». Нам нужно выйти и показать себя во втором матче. Этот матч будет важным. Сейчас на кону весь наш сезон. Нам нужно идти и выкладываться, пересмотреть игру, сделать выводы, быть агрессивными, принимать правильные решения. И, надеюсь, тогда мы выиграем матч», — цитирует Адетокунбо ESPN.

Яннис Адетокунбо установил карьерный антирекорд
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020