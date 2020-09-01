Адетокунбо прокомментировал провал «Милуоки» в первой игре с «Майами»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал результат первого полуфинального матча Восточной конференции с «Майами Хит». Встреча закончилась со счётом 115:104 в пользу клуба из Флориды. В этом матче Адетокунбо установил собственный антирекорд. Он забросил лишь 4 штрафных из 12. Это худший показатель в карьере Адетокунбо в матчах плей-офф.

«Мы уже были в такой ситуации. Мы проигрывали 0-1 «Орландо». В прошлом году была аналогичная ситуация с «Бостоном». Нам нужно выйти и показать себя во втором матче. Этот матч будет важным. Сейчас на кону весь наш сезон. Нам нужно идти и выкладываться, пересмотреть игру, сделать выводы, быть агрессивными, принимать правильные решения. И, надеюсь, тогда мы выиграем матч», — цитирует Адетокунбо ESPN.