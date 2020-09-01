Адетокунбо прокомментировал провал «Милуоки» в первой игре с «Майами»

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал результат первого полуфинального матча Восточной конференции с «Майами Хит». Встреча закончилась со счётом 115:104 в пользу клуба из Флориды. В этом матче Адетокунбо установил собственный антирекорд. Он забросил лишь 4 штрафных из 12. Это худший показатель в карьере Адетокунбо в матчах плей-офф.
«Мы уже были в такой ситуации. Мы проигрывали 0-1 «Орландо». В прошлом году была аналогичная ситуация с «Бостоном». Нам нужно выйти и показать себя во втором матче. Этот матч будет важным. Сейчас на кону весь наш сезон. Нам нужно идти и выкладываться, пересмотреть игру, сделать выводы, быть агрессивными, принимать правильные решения. И, надеюсь, тогда мы выиграем матч», — цитирует Адетокунбо ESPN.
- 1 сентября 2020
-
15:06
-
14:11
-
13:28
-
12:26
-
11:19
-
10:50
-
09:44
-
09:34
-
09:24
-
09:21
-
08:52
-
07:43
-
07:20
-
07:10
-
07:02
-
04:54
-
00:48
- 31 августа 2020
-
23:45
-
22:42
-
20:35
-
19:01
-
17:53
-
16:41
-
16:06
-
14:39
-
13:16
-
12:23
-
12:14
-
12:03
-
10:44
-
09:48
-
09:16
-
08:14
-
08:07
-
07:52