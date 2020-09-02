Защитник «Торонто» установил антирекорд в истории НБА

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Селтикс» со счётом 102:99.

По итогам матча разыгрывающий защитник США Фред Ванвлит установил антирекорд НБА, сообщает журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере». Игрок 9 и более раз не реализовал трёхочковый бросок в двух играх серии плей-офф. В матче с «Бостоном» ему удалось записать в свой актив 19 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостон Селтикс». «Торонто Рэпторс» — действующий чемпион НБА.

Следующий матч между «Бостоном» и «Торонто» запланирован на 4 сентября, начало — в 01:30 мск.