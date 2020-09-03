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Определились все полуфинальные пары конференций НБА

Определились все полуфинальные пары конференций НБА
Баскетбол / НБА 0

После победы «Хьюстон Рокетс» над «Оклахома-Сити Тандер» (104:102) в четвертьфинальном матче Западной конференции НБА стали известны все полуфинальные пары конференций.

Запад

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс»

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

Восток

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит»

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс»

Полуфинальные матчи Востока уже проходят: «Бостон» ведёт в серии с действующим чемпионом НБА «Торонто» со счётом 2-0, такое же преимущество у «Майами» в противостоянии с «Милуоки».

«Хьюстон» вышел в полуфинал Запада и сыграет с «Лейкерс»
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