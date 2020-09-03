Определились все полуфинальные пары конференций НБА
После победы «Хьюстон Рокетс» над «Оклахома-Сити Тандер» (104:102) в четвертьфинальном матче Западной конференции НБА стали известны все полуфинальные пары конференций.
Запад
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс»
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
Восток
«Милуоки Бакс» — «Майами Хит»
«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс»
Полуфинальные матчи Востока уже проходят: «Бостон» ведёт в серии с действующим чемпионом НБА «Торонто» со счётом 2-0, такое же преимущество у «Майами» в противостоянии с «Милуоки».
«Хьюстон» вышел в полуфинал Запада и сыграет с «Лейкерс»
- 3 сентября 2020
-
07:53
-
07:29
-
07:14
-
07:06
-
04:46
-
00:00
- 2 сентября 2020
-
22:50
-
21:54
-
20:36
-
20:21
-
19:18
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
17:59
-
15:46
-
14:57
-
14:40
-
13:52
-
13:12
-
12:59
-
12:53
-
12:33
-
12:07
-
11:59
-
11:40
-
11:31
-
10:59
-
10:06
-
09:37
-
09:14
-
07:41
-
07:11
-
06:05
-
03:21
Партнерский контент