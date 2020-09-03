Зак Рэндольф написал «Я женился на шкуре», но позже удалил сообщение

Бывший центровой ряда команд НБА Зак Рэндольф стал участником не очень приятной истории. На странице баскетболиста в «Твиттере» появилось короткое сообщение, в котором Рэндольф резко высказался о своей супруге — Фауне Дрейк.
«Я женился на шкуре», — написал Зак.
Позже сообщение было удалено, а затем появилось новое, в котором Рэндольф заявил, что его страница была взломана. Тем не менее подписчики Зака не поверили в это и высмеяли попытку баскетболист оправдаться.
Напомним, Зак Рэндольф выступал в НБА С 2001 по 2018 год. Рэндольф защищал цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз». В регулярных чемпионатах на его счету 1116 матчей, в которых он набирал 16,6 очка и собирал 9,1 подбора.
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