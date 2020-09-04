Определён лучший новичок сезона НБА

21-летний американский разыгрывающий «Мемфис Гризлизз» Джа Морант признан лучшим новичком сезона НБА, сообщается на официальном сайте лиги.

В голосовании журналистов Морант 99 раз из 100 занимал первое место, набрав в сумме 498 баллов, в то время, как у его ближайшего преследователя 25-летнего защитника «Майами Хит» Кендрика Нанна более чем в 2 раза меньше – 208 баллов. Тройку претендентов замкнул первый номер драфта 2019 тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон (140 баллов).



В прошедшем сезоне Джа Морант, выбранный под вторым номером на драфте 2019 года, в среднем набирал 17,8 очка и совершал 3,9 подбора и 7,3 передачи. Его бросковая линейка составила 47.7% с игры, 33.5% 3-очковых и 77.6% штрафных.