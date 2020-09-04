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Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон впервые после примирения появились на публике

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон впервые после примирения появились на публике
Баскетбол / НБА 0

Папарацци сфотографировали американскую телезвезду Хлои Кардашьян в компании центрового «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона. Они появились на публике вдвоём впервые после примирения.

По данным источника журнала People, Кардашьян и Томпсон решили помириться после дня рождения Хлои, который отметили в конце июня.

Фото доступно на странице TMZ_tv в «Инстаграме».

Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру.

«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.

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