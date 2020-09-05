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Леброн Джеймс назвал основную причину поражения «Лейкерс» в первой игре с «Хьюстоном»

Леброн Джеймс назвал основную причину поражения «Лейкерс» в первой игре с «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что его команда действовала слишком медленно в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (97:112, 0-1).

«Всё дело в скорости. „Рокетс“ играют очень быстро как в атаке, так и в защите. Вы можете посмотреть это на видео матча. Сегодня вечером мы почувствовали их скорость. Мы должны полностью разобраться с этим во второй игре. Я не думаю, что у нас было много проблем в защите. Хотя в первой половине мы слишком часто позволяли Джеймсу Хардену добираться до линии штрафных бросков. Что ещё более важно, у нас было 17 потерь. Это всё проистекало от плохой игры в нападении», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Напомним, Джеймс в матче с «Рокетс» повторил антирекорд карьеры.

Леброн Джеймс повторил антирекорд карьеры в матче с «Хьюстоном»
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