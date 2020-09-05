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Джеймс Харден объяснил, почему «Хьюстон» легко обыграл «Лейкерс» в первом матче плей-офф

Джеймс Харден объяснил, почему «Хьюстон» легко обыграл «Лейкерс» в первом матче плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден считает, что игра в защите стала ключевым фактором победы его команды в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Наша защита стала ключевым фактором победы. Это то, что приведёт нас туда, куда мы хотим. Я продолжаю придерживаться этой философии. Если мы играем в обороне, то является лучшей командой в Западной конференции. Если мы сможем удерживать „Лейкерс“ ниже отметки 100 набранных очков, то кое-что получим. Просто нужно сохранять такую ментальность», — приводит слова Хардена Clutch Points.

Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Хьюстон Рокетс» со счётом 112:97. Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Хьюстона» в серии до четырёх побед.

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