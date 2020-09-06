Лоури и Сиакам установили рекорд франшизы «Торонто»
Кайл Лоури и Паскаль Сиакам стали первыми в истории франшизы «Торонто Рэпторс» игроками, которые вместе в одном матче набрали более 20 очков и сделали 10 подборов. Это произошло в полуфинальном матче Восточной конференции с «Бостон Селтикс».
34-летний Лоури выступает за «Торонто» с 2012 года, ранее он играл за «Мемфис Гриззлиз» и «Хьюстон Рокетс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА в 2019 году, с 2015 по 2020 год принимал участие в Матчах всех звёзд. В составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года. Камерунец Сиакам был выбран в первом раунде драфта 2016 года в первом раунде под общим 27-м номером. В 2020 году Сиакам участвовал в Матче всех звёзд НБА, а в 2019 году стал чемпионом лиги.
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