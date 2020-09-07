«Лейкерс» потеряли Джавэйла Макги из-за травмы

Журналист ESPN Дэйв Макминамин в «Твиттере» сообщает, что 32-летний центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйл Макги не сыграет из-за травмы в ближайших матчах и рискует завершить текущий сезон досрочно.
Макги не смог завершить второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (117:109) из-за проблемы со связками лодыжки, отыграв в матче лишь 8 минут.
Макги, назначенный стартовым центровым «Лейкерс», в регулярном сезоне набирал в среднем 6,6 очка, совершая 5,7 подбора и 1,4 блок-шота за 16,6 минут игры. В плей-офф он набирает в среднем 5,7 очка, 5,2 подбора и 1,2 блок-шота за 13,3 минуты.
На протяжении всего сезона Джавэйл играл важную роль в защите «Лейкерс». Вместе с Дуайтом Ховардом и Энтони Дэвисом они укрепили защиту «Лос-Анджелеса» до одной из лучших в лиге.
Следующая встреча между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 9 сентября. Начало – в 4:00 мск.
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