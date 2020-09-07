Миддлтон высказался о победе «Милуоки» над «Майами» без Янниса
29-летний американский атакующий защитник «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон поделился мнением о четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (118:115 ОТ), в котором не принял участия звёздный форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо.
«Мы полностью укомплектованная команда. Считаю, что Яннис заслужил титул MVP и в этом году. Но даже без него мы всё ещё остаёмся чертовски хорошей командой и выходим бороться за победу в каждом матче», — приводит слова Миддлтона ESPN в «Твиттере».
В игре с «Майами» Крис Миддлтон показал лучшую результативность за карьеру в плей-офф, набрав 36 очков и совершив 8 подборов и 8 передач. Также ему удалось повторить рекорд лидера по количеству набранных очков в НБА Карима Абдул-Джаббара.
Миддлтон повторил рекорд Абдул-Джаббара и спас «Милуоки» от вылета
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