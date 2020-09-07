Гомельский: в число 6 фаворитов Евролиги ЦСКА, безусловно, входит

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что хоть обновлённому составу московского ЦСКА и потребуется время на отработку взаимодействий, «армейцы» по-прежнему являются одними из главных фаворитов Евролиги.
«С одной стороны, ЦСКА значительно усилил переднюю линию. С другой стороны, только один чистый разыгрывающий. В личной защите изменилась схема подстраховок — ушёл Хайнс. Всё это требует времени для отладки взаимодействий, а его до начала сезона осталось немного. Но в число шести фаворитов Евролиги ЦСКА, безусловно, входит», — написал Гомельский на своём сайте.
Сезон Евролиги—2020/2021 стартует 1 октября. В 1-м туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной».
В Единой лиге ВТБ ЦСКА свой первый матч также проведёт на выезде. 23 сентября «армейцы» сыграют с клубом «Астана».
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