Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» выйти вперёд в серии с «Торонто»
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) состоялся пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 111:89.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 27 очков и сделавший 6 подборов. Вторая результативность — у Кембы Уокера, набравшего 21 очко и сделавшего 4 подбора. Дабл-дабл на свой счёт записал Джейсон Тейтум. Лучшей результативностью в составе «Торонто Рэпторс» отметился Фред Ванвлит — 18 очков, 2 подбора.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Бостон Селтикс», в последний раз становившийся чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.
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