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Михайлюк: возможно, в межсезонье «Детройт» подпишет одну звезду. Деньги есть

Михайлюк: возможно, в межсезонье «Детройт» подпишет одну звезду. Деньги есть
Баскетбол / НБА 0

Украинский игрок «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк рассказал, что его клуб в межсезонье может рассчитывать на подписание кого-то из звёзд. По его словам, деньги на такую сделку у команды есть.

«Да, сейчас у нас молодой состав. Но есть Гриффин и Роуз. Также, думаю, в межсезонье клуб подпишет новых игроков, возможно, одну звезду. Деньги в платёжной ведомости есть, поэтому точно кого-то подпишут. Также у нас есть седьмой пик на драфте. Мы уже постепенно перестраиваемся, и этот процесс продолжится. Уже сейчас делают ставку на молодых игроков, а не на ветеранов», — приводит слова Михайлюка «Обозреватель».

В сезоне-2019/2020 Святослав отыграл 56 матчей (27 в старте), в среднем набирая 9,0 очка, совершая по 1,9 подбора и отдавая 1,9 передачи.

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