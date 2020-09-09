«Милуоки» определился с позицией по обмену Адетокунбо
«Милуоки Бакс» не будет обменивать греческого форварда Янниса Адетокунбо в другой клуб, если он не подпишет продление контракта, сообщает ESPN. По окончании сезона-2019/2020 он имеет право подписать супермаксимальное продление.
Такой контракт может принести Адетокунбо $220 млн — на $80 млн больше, чем он может получить от любой другой команды НБА как свободный агент в 2021 году. Эти цифры зависят от прогнозируемого потолка зарплат в лиге на следующий сезон в размере $109,1 млн.
Сам Адетокунбо после пятого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» (94:103, 1-4 в серии) заявил, что верен «Милуоки». Форвард не принимал участие в матче из-за травмы, полученной в четвёртой игре серии.
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