Игрока «Хьюстона» отстранили на матч с «Лейкерс» за приезд в «пузырь» малознакомой девушки

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дэньюэл Хауз пропустил третий матч полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:112, 1-2) по личным причинам, сообщает Fadeaway World.

Через пару часов после матча появились сообщения, что Хауз не вышел на площадку по личным причинам, не связанным с COVID-19. Персональный тренер Cuffs The Legend написал на своей странице в «Твиттере», что Хауз пригласил в «пузырь» девушку, которая ему не жена и не подруга. Это нарушение правил кампуса, установленных лигой.



«Инсайдеры Эдриан Войнаровски и Шамс Чарания расскажут, что сделал Хауз. Просто расслабьтесь и подождите, пока они напишут об этом в «Твиттере». НБА чётко сказала, что приехать могут только жёны и девушки. Никаких случайных интернет-подруг в «пузыре», – написал тренер.



НБА позволила игрокам пригласить в кампус членов семьи и близких друзей после первого раунда плей-офф. Ранее в Орландо прибыла жена Леброна Джеймса — Саванна.