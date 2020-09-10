Стивенс объяснил полный провал Уокера в матче с «Торонто»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс поделился мнением о невыразительной игре американского разыгрывающего «Селтикс» Кембы Уокера в 6-й игре полуфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Торонто Рэпторс» (122:125 ОТ).
«Критиковать Кембу за игру в первой половине игры не совсем справедливо, потому что игроки «Торонто» никогда не оставляли его неприкрытым, играя с численным преимуществом против него. Тем не менее, мы получили хороший результат в этом игровом отрезке. В этот момент его работа — быть подносчиком снарядов и наблюдать, как забивают его партнёры, а когда они выходят из этих ролей, тогда он сам получает лучшие возможности», — цитирует Стивенса Clutch Points.
В своё оправдание Уокер лишь повторил мысли Стивенса.
«Если бы я оставался в краске один на один, я бы не провалил первую половину игры. Во второй половине я просто не мог нащупать игровой ритм. У меня было несколько прекрасных возможностей, которыми я, к сожалению, не воспользовался. Сегодня вечером было недостаточно лишь ассистировать моим товарищам по команде», — сказал Уокер.
В игре с «Торонто Рэпторс» Кемба Уокер провёл на паркете 51 минуту 40 секунд, за которые отметился 5 очками, 4 ассистами и 7 подборами.
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