«Торонто» покорил уникальное достижение в истории плей-офф НБА
Завершился шестой матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) и принесла победу «Торонто» в овертайме со счётом 125:122.
Как сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере», «Торонто Рэпторс» стал третьей командой в истории плей-офф НБА, которой удалось выиграть шестую встречу с несколькими овертаймами, переведя серию к решающей седьмой игре. Ранее подобным достижением отметились «Милуоки Бакс» в 1974 году и «Чикаго Буллз» в 2009 году. Отметим, что тогда обе команды всё же уступили в 7-й игре серии.
Решающая игра между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс» состоится в субботу, 12 сентября. Начало – в 4:00 мск.
«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон». Командам предстоит седьмой матч в серии
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