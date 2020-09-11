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НБА признала грубые судейские ошибки в пользу «Торонто»

НБА признала грубые судейские ошибки в пользу «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

НБА признала ошибки в пользу «Торонто Рэпторс» в матче с «Бостон Селтикс», сообщает ESPN. Напомним, в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча состоялась на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Орландо, США) и завершилась победой «Торонто» в овертайме со счётом 125:122.

Сообщается, что в документе НБА сказано, что судьи за 4,4 секунды до сирены при равном счёте не зафиксировали нарушение на игроке «Бостона» Кембе Уокере со стороны форварда «Торонто» О Джи Ануноби. Также лига посчитала, что за 1,35 до конца первого овертайма арбитры ошибочно не зафиксировали пробежку у защитника «Торонто» Нормана Пауэлла. После этого Уокер нарушил правила на Пауэлле и «Торонто» получил право на штрафные броски.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. «Бостон Селтикс» в последний раз становился чемпионом в 2008 году. «Рэпторс» — действующий чемпион НБА.

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